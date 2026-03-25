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Violento asalto a adultos mayores en La Reina: delincuentes ingresaron y los atacaron mientras dormían

Ladrones armados irrumpieron en una vivienda de La Reina, golpearon al dueño de casa y amarraron a su esposa.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Violento asalto a adultos mayores en La Reina: delincuentes ingresaron y los atacaron mientras dormían

Violento asalto a adultos mayores en La Reina: delincuentes ingresaron y los atacaron mientras dormían

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Un violento robo afectó a un matrimonio de adultos mayores en la comuna de La Reina, luego de que tres sujetos armados ingresaran a su vivienda mientras ambos dormían.

El asalto dejó a las víctimas enfrentadas a una escena de alta violencia en su propio hogar, en un nuevo caso que vuelve a encender la preocupación por la seguridad en barrios residenciales de la capital.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los delincuentes irrumpieron durante la noche y actuaron con fuerza contra la pareja. El dueño de casa fue golpeado por los antisociales, mientras que la mujer fue amarrada durante el ataque.

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Tras reducir a ambas víctimas, los sujetos sustrajeron diversas especies desde el inmueble, en un robo cuyo avalúo bordea los $5 millones de pesos.

Detienen en Ñuñoa a dos sospechosos con notebook robado

Entre los objetos sustraídos desde la vivienda se encontraba un notebook, además de otras especies que hasta ahora no han sido detalladas públicamente. Ese antecedente resultó clave horas más tarde, ya que en la comuna de Ñuñoa se logró ubicar a dos individuos que podrían estar vinculados con el asalto.

Según la información entregada, ambos sujetos fueron sorprendidos portando justamente el computador robado en la casa del matrimonio atacado.

La investigación deberá ahora establecer si ambos formaron parte del grupo que ingresó a la vivienda o si actuaron posteriormente con las especies robadas.

Por ahora, no se ha informado oficialmente el estado de salud de las víctimas tras la agresión ni si existen más personas identificadas por este procedimiento. Sin embargo, el hallazgo de especies robadas en manos de dos sospechosos abre una línea investigativa relevante para esclarecer por completo la dinámica del robo y dar con todos los responsables.

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