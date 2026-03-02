Vinos, show de Prófugos y la fiesta Concierto: Mercata Otoño 2026 y todo lo que debes saber

Con cerca de 3.000 asistentes en su última edición, Mercata Otoño 2026 llega el sábado 18 de abril a Metropolitan Santiago con lo mejor del vino, la gastronomía y la música en un mismo lugar.

La jornada comenzará a las 16 horas con una feria de vinos de autor, destilerías independientes, cervecerías artesanales, foodtrucks, un mercado de emprendedores con tiendas de moda, accesorios, productos gourmet y muchas actividades sorpresa durante toda la jornada.

La música en vivo estará a cargo de Prófugos, la exitosa banda homenaje a Soda Stereo, para dar paso a la fiesta Concierto Discotheque a cargo de los DJs de la emisora, Fader & Catboy,con su recorrido por las grandes canciones de los 80’s y 90’s que son ícono en Radio Concierto, hasta las 03 hrs.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster e incluyen el acceso a la feria, a la fiesta y una copa con 6 tickets para degustaciones. La preventa tiene un 25% de descuento hasta el 8 de marzo o hasta agotar (500 entradas).

Actividades y horarios Mercata