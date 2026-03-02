Vinos, show de Prófugos y la fiesta Concierto: Mercata Otoño 2026 y todo lo que debes saber
La fiesta del pop y el vino de Radio Concierto celebra su sexta edición el 18 de abril con más de 60 expositores y una noche de música en vivo.
Con cerca de 3.000 asistentes en su última edición, Mercata Otoño 2026 llega el sábado 18 de abril a Metropolitan Santiago con lo mejor del vino, la gastronomía y la música en un mismo lugar.
La jornada comenzará a las 16 horas con una feria de vinos de autor, destilerías independientes, cervecerías artesanales, foodtrucks, un mercado de emprendedores con tiendas de moda, accesorios, productos gourmet y muchas actividades sorpresa durante toda la jornada.
La música en vivo estará a cargo de Prófugos, la exitosa banda homenaje a Soda Stereo, para dar paso a la fiesta Concierto Discotheque a cargo de los DJs de la emisora, Fader & Catboy,con su recorrido por las grandes canciones de los 80’s y 90’s que son ícono en Radio Concierto, hasta las 03 hrs.
Las entradas están disponibles en Ticketmaster e incluyen el acceso a la feria, a la fiesta y una copa con 6 tickets para degustaciones. La preventa tiene un 25% de descuento hasta el 8 de marzo o hasta agotar (500 entradas).
Actividades y horarios Mercata
- Lugar: Metropolitan Santiago (S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura)
- Feria: 16:00 a 22:30 hrs.
- Entrega de copas: 16:00 a las 20:00 hrs.
- Entrega de degustaciones: de 16:00 a 21:00 hrs. (o hasta agotar stock).
- Prófugos en vivo y fiesta: 22:00 a 03:00 hrs.
- Organiza: PRISA Media / Invita: Radio Concierto.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.