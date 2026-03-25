“Se va a acreditar su inocencia”: Abogado de Aníbal Mosa responde tras su reformalización en el “Caso Licencias”

Aníbal Mosa sigue bajo el foco de la Municipalidad de Nancagua en torno al caso de adquisición irregular de licencias de conducir clase B, que fue destapado en 2024.

Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, se realizó la audiencia de discusión por su reformalización, instancia en la que el abogado del presidente de Colo Colo entregó más detalles sobre la causa.

“El legislador ha sido bien claro en que, para que una persona no sea dejada en la indefensión, el fiscal tiene un plazo para reformalizar, lo que tiene que ver con el derecho a defensa, que está garantizado; esto fue objeto de una modificación legal. Nos sorprende que, después de tantos años de investigación, se haga una reformalización como esta”, señaló Patricio Vergara, encargado de la defensa del mandamás de Blanco y Negro.

Sobre los avances de esta polémica legal y su posible desenlace, comentó: “Nosotros no tenemos ninguna intención de alcanzar un procedimiento abreviado. Nuestro representado y la defensa están convencidos de que se va a acreditar su inocencia en un juicio oral. Entonces, si no existe una salida distinta a esa, el término de esta causa será en un juicio oral”.

Aníbal Mosa es el único de los acusados que aún está bajo investigación, teniendo en cuenta que, en un principio, en este caso también estaban involucrados ocho jugadores del plantel profesional, quienes habrían obtenido su documento sin completar todos los exámenes y trámites correspondientes.

“Hay una incorporación de hechos en la que se atribuye a mi representado una participación directa. Evidentemente, eso no tiene ningún sustento en lo que se ha investigado durante estos tres años. La relación entre el exalcalde y mi representado es nula, no tienen ningún tipo de contacto”, cerró el abogado de Mosa, desmintiendo cualquier vínculo del presidente albo con Aníbal Valenzuela, exalcalde de Nancagua, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por el caso de las licencias.