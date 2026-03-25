Se llevaron toda la carga: banda roba $90 millones en cigarrillos tras interceptar camión repartidor en Maipú

Durante la mañana de este miércoles, un grupo de delincuentes perpetró un asalto coordinado contra un camión repartidor en la comuna de Maipú, logrando sustraer una carga avaluada en cerca de $90 millones en productos de tabaco.

El hecho se registró en calle Las Parcelas, en las cercanías de Avenida Pajaritos, cuando al menos tres vehículos interceptaron al camión de la empresa ChileTabacos mientras realizaba una entrega en un almacén del sector.

Concretamente, desde los automóviles descendieron varios sujetos armados, quienes intimidaron a los trabajadores y tomaron el control de la situación en pocos minutos.

Según información policial, los antisociales no realizaron disparos, pero actuaron con rapidez para cargar la totalidad de la mercadería y darse a la fuga. Fueron las propias víctimas quienes estimaron el avalúo de lo robado en $90.000.000.

El procedimiento quedó registrado por cámaras de seguridad del sector, cuyas imágenes captaron la dinámica del asalto y serán clave para la investigación que quedó a cargo de las policías. Hasta ahora, no se han reportado personas detenidas.