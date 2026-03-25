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VIDEO. “Quiero irme ya en paz”: quién es Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia en unas horas y que reabre debate

Tras una agresión sexual y un intento de suicidio que derivó en paraplejia, la joven enfrentó una batalla legal con su padre y reveló en una última entrevista que se le concedió el procedimiento.

Ruth Cárcamo

Captura de ANTENA 3

Captura de ANTENA 3

Hace casi dos años, Noelia Castillo, una joven de 25 años residente en Barcelona, solicitó la eutanasia, un derecho que finalmente podrá ejercer luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara paralizar el procedimiento, como lo había pedido su padre.

En 2022, Noelia sufrió una agresión sexual múltiple y, el 4 de octubre de ese año, se arrojó desde el quinto piso de un edificio con la intención de quitarse la vida. Si bien sobrevivió, quedó parapléjica.

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En abril de 2024, la joven formalizó su solicitud de prestación de ayuda para morir ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, organismo que le concedió la autorización tres meses después, al considerar que presentaba “una situación clínica no recuperable”, según consignó El País.

A partir de entonces, se inició una disputa judicial con su padre, quien recurrió a la justicia –con el apoyo de Abogados Cristianos– para impedir la decisión de su hija. Este proceso retrasó el procedimiento, que finalmente se concretará en unas horas.

“Quiero irme ya en paz”

La misma joven reveló que recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo. “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”, expresó en una entrevista en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3.

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Getty Images | Imagen referencial / Peter Dazeley

“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Obviamente, porque soy otro pilar de la familia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor. Pero yo pienso: ¿Y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años?”, añadió.

Finalmente, Noelia Castillo sostuvo que “la felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”.

Revisa aquí las declaraciones de Noelia Castillo:

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