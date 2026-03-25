Meta deberá pagar US$375 millones por fallas en protección de menores: ocultó peligros de explotación sexual infantil

Un jurado de Nuevo México determinó que Meta deberá pagar US$375 millones por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil.

En concreto, el jurado argumentó que la empresa –propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp– violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado, al haber ocultado peligros para menores de edad que usen sus plataformas.

El veredicto fue emitido al cabo de un juicio de siete semanas en el que el estado acusó a Meta de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas .

Meta apelará la decisión

La empresa fue condenada a pagar US$375 millones en concepto de daños y perjuicios. El caso, juzgado en un tribunal de Santa Fe, es uno de los primeros relacionados con plataformas de redes sociales y la seguridad infantil que llega al veredicto de jurado.