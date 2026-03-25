Por “telefonazo” en cirugía de su madre: querella contra Ximena Aguilera queda en manos de fiscal de Alta Complejidad / VICTOR HUENANTE

La querella presentada contra la exministra de Salud Ximena Aguilera ya comenzó su tramitación formal y quedó radicada en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

De acuerdo con los antecedentes conocidos durante esta jornada, la causa será encabezada por el fiscal jefe Felipe Sepúlveda, quien asumirá la investigación en una etapa inicial marcada por las primeras diligencias y por la revisión de los antecedentes aportados por los denunciantes.

Esta acción busca recabar antecedentes vinculados a presuntas responsabilidades por el denominado “telefonazo”, en el cual se habrían realizado gestiones para adelantar la cirugía de la madre de la exministra Aguilera.

Gustavo Hasbún acusa negligencia y habla de presiones indebidas

El abogado Gustavo Hasbún, en representación de pacientes en lista de espera, explicó las razones que motivaron la presentación de la acción judicial y sostuvo que la decisión respondió, a su juicio, a la falta de una reacción de oficio por parte de la Fiscalía.

En esa línea, afirmó: “Nosotros tomamos la decisión de presentar la denuncia en contra de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, principalmente porque vimos que el Ministerio Público, quien tenía la obligación de haber iniciado una investigación por oficio, no lo hizo”.

Hasbún también apuntó a una supuesta falta de preocupación política por las consecuencias del caso y elevó el tono de sus cuestionamientos contra la exautoridad. Según señaló, “ninguno estaba preocupado de la situación que afectaba a los pacientes del Hospital Salvador que se habían visto afectados por esta negligencia inexcusable”. Junto con ello, agregó que habría existido “un tráfico de influencia, una presión indebida que causó un daño tremendo”.

El abogado fue todavía más allá al sostener que la falta de medidas y el respaldo político recibido por Aguilera alimentaron dudas públicas en torno al caso. En ese contexto, aseguró: “Decidimos hacer la denuncia y, obviamente, presentar la querella con una sola finalidad, que caiga quien caiga, y que los responsables, obviamente, paguen con penas efectivas de cárcel”.

Por ahora, la causa se encuentra en una fase preliminar y no existe un pronunciamiento judicial sobre el fondo de las acusaciones. Lo que sí cambia desde hoy es el escenario procesal: la investigación ya tiene fiscal a cargo, quedó alojada en una unidad especializada y comenzará a avanzar con diligencias coordinadas junto a la denuncia previa.