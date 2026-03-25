Operación Renta 2026: expertos advierten sobre los errores más comunes al momento de declarar impuestos

A días de que comience abril, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se prepara para recibir millones de declaraciones de la Operación Renta 2026, proceso en que personas naturales y empresas deberán informar los ingresos obtenidos durante 2025.

Sin embargo, especialistas advierten que muchos contribuyentes aún cometen errores que pueden derivar en observaciones, rectificaciones o sanciones.

El abogado tributarista Esteban Larrondo recuerda que el proceso no empieza formalmente en abril: “La Operación Renta 2026 es el resultado de cómo se construyó la información durante todo el año comercial 2025“.

En este sentido enfatizó que "marzo es clave porque se consolidan los datos que el SII va a cruzar automáticamente”. En este mes vencen las declaraciones juradas fundamentales para empresas, en especial para las pymes, que sirven de base para la confección del Formulario 22.

El experto detalla que entre las principales obligaciones están las declaraciones sobre remuneraciones, honorarios, retiros y utilidades: “Si estas contienen inconsistencias, el sistema las detecta y genera observaciones posteriores”.

El proceso de declaración comienza el 1 de abril y se extiende hasta el 30 de abril para quienes deben pagar impuestos, mientras que las declaraciones con devolución pueden entregarse hasta los primeros días de mayo. No obstante, el experto recomienda no apresurarse: “Es preferible esperar a que la información esté consolidada. Declarar demasiado temprano puede implicar omisiones que después obligan a rectificar”.

Deben declarar todas las empresas afectas al impuesto de primera categoría, y en el caso de las personas naturales, quienes percibieron ingresos superiores a $11,2 millones (13,5 UTA) durante 2025, tuvieron más de un empleador, emitieron boletas de honorarios, recibieron ingresos adicionales, tuvieron derecho a créditos o rebajas tributarias, o deban reliquidar la cuarta cuota del crédito solidario otorgado en 2021.

Errores frecuentes

Según Larrondo, uno de los errores más comunes es aceptar la propuesta del SII sin revisarla. También son habituales la omisión de ingresos adicionales, la aplicación incorrecta de créditos o deducciones.

También apuntó a la falta de declaración de rentas en el extranjero y errores en la información personal.

“Confiar ciegamente en la propuesta es un error. Siempre hay que revisar cada dato”, enfatiza.

El abogado recalca además la importancia de mantener coherencia entre todos los antecedentes: “Si no hay coherencia entre declaraciones juradas, libros y el Formulario 22, las observaciones son prácticamente inevitables”.

Además, en esta Operación Renta 2026 se incorporan nuevas declaraciones juradas vinculadas a criptoactivos, leasing, fondos de inversión y otras operaciones financieras, considerando también ajustes en tramos, deducciones y créditos.

“El foco está en la trazabilidad. No sólo importa lo que se declara, sino que la información sea consistente en todas sus fuentes”, explica.

Por último, Esteban Larrondo recuerda que las pymes acogidas al régimen Pro Pyme General continúan beneficiándose con la tasa reducida de 12,5% en el impuesto de primera categoría, vigente por la Ley 21.755 durante los años comerciales 2025, 2026 y 2027, antes de volver al 15% en 2028.

Este alivio, dice, “significa una oportunidad para ordenar la gestión tributaria sin perder de vista la planificación a largo plazo”.