Operación Renta 2026: Expertos advierten de los riesgos de aceptar la propuesta del SII sin revisarla / Sebastian Beltran Gaete

A las 00:00 del 1 de abril comienza en Chile uno de los procesos tributarios más relevantes del año: la Operación Renta 2026. Se trata de un trámite que involucra a más de cuatro millones de contribuyentes, entre personas naturales y empresas, y que este año se presenta con mayores niveles de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El sistema actual permite una declaración más automatizada gracias al cruce de datos provenientes de empleadores, bancos, inversiones y arriendos. Sin embargo, esta misma automatización implica un mayor control sobre la información declarada, lo que aumenta el riesgo de inconsistencias si no se revisa en detalle la propuesta entregada por el SII.

“El servicio hoy tiene mucha más información y eso hace que el sistema sea más riguroso. Ya no basta con declarar, hay que hacerlo correctamente, porque un error puede traducirse en observaciones, retenciones o incluso deudas”, explica Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de DefensaDeudores.cl .

Uno de los principales problemas detectados es que una gran parte de los contribuyentes acepta la propuesta automática sin verificar los datos. Esto puede generar diferencias entre los ingresos reales y los informados, especialmente en casos de boletas de honorarios, inversiones o ingresos por arriendo.

Además, el proceso no solo define si una persona recibirá devolución o deberá pagar impuestos, sino que también permite identificar retenciones asociadas a obligaciones pendientes, como pensiones de alimentos o créditos estatales.

¿Cómo medir la salud financiera?

Desde una mirada más amplia, expertos coinciden en que la Operación Renta funciona como una instancia clave para evaluar la salud financiera de personas y empresas.

“La operación renta es una radiografía financiera. Permite ver con claridad los ingresos, los gastos y si existe un desbalance. Es una oportunidad para tomar decisiones a tiempo”, señala Muñoz.

En ese contexto, agrega que este análisis puede ser determinante para evaluar soluciones legales en caso de sobreendeudamiento. “Si los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, es posible evaluar alternativas como la renegociación o, en casos más complejos, una liquidación”, indica.

Finalmente, se recomienda a los contribuyentes revisar detalladamente la información, validar los datos con documentos como liquidaciones o certificados bancarios, y buscar asesoría en caso de dudas, ya sea a través del propio SII o mediante apoyo profesional.