Investigación revela que exfiscal Guerra entregaba información a Hermosilla para que llegara a Chadwick y Piñera

El exfiscal regional Oriente Manuel Guerra quedó en prisión preventiva por decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en una resolución que profundiza el impacto del denominado Caso Hermosilla y vuelve a poner bajo presión a figuras ligadas a investigaciones de alta connotación política.

El tribunal estimó que existen antecedentes para imputarle delitos de cohecho, en una causa donde también se le atribuyen violación de secretos y prevaricación administrativa.

La investigación se centra en los chats entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, donde, según la fiscalía y querellantes, el expersecutor compartía información sensible sobre causas relevantes mientras mantenía una relación impropia con el penalista.

Entre los casos mencionados aparecen Penta, Dominga y Exalmar, además de otras gestiones vinculadas a imputados y autoridades del período. El Ministerio Público sostuvo incluso que esta es una de las causas más graves que ha enfrentado la institución por el tipo de conducta atribuida a uno de sus exfiscales más influyentes.

Cadena de información sensible

Uno de los puntos más delicados de la audiencia fue la tesis expuesta sobre el destino final de la información que Guerra compartía con Hermosilla. Según el resumen judicial disponible en el Poder Judicial, las comunicaciones cuestionadas ocurrieron mientras Guerra dirigía investigaciones sensibles y mantenía un vínculo con el abogado que hoy también está imputado por corrupción.

Además, la indagatoria de la fiscalía describió una dinámica en que Hermosilla operaba como puente hacia otras figuras políticas del entorno de Andrés Chadwick y del expresidente Sebastián Piñera.

El juez, en todo caso, distinguió entre delitos que podrían verse afectados por la prescripción y el cohecho, que sí consideró vigente como ilícito reiterado. Por eso decretó la medida cautelar más gravosa.

Finalmente, el tribunal determinó que Manuel Guerra deberá cumplir la medida en el anexo penitenciario Capitán Yáber, mientras continúa la investigación por presuntos favores, filtraciones y decisiones funcionales adoptadas durante su paso por el Ministerio Público.