Ministra Rincón confirmó quiebre de stock en bencinas en varias comunas, cuando aseguró que no habría desabastecimiento

Las repercusiones por la histórica alza de combustibles sigue generando repercusiones. Este miércoles por la tarde, la ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que hay “quiebre de stock” de bencinas en cuatro comunas del país (La Cruz, Tiltil, Doñihue y Palena).

Confesión que dista de sus propias declaraciones del pasado martes, cuando adelantó que no habría desabastecimiento: “hemos conversado con la compañías (...) los recursos están y se han tomado todas las medidas, las provisiones para que exista abastecimiento en los distintos puntos del país”, decía el pasado martes.

Sin embargo durante la presente jornada, aseguró que “teníamos primero stock en todo el país, salvo en cuatro comunas que habían tenido quiebre de stock. Nos comunicamos con las compañías para que rápidamente lo repusieran”, dijo.

“Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio; más de 500 son de la capital y teníamos de esos más de 1.800, 58 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con situaciones de falta de combustible y eso se estaba regularizando durante el día”, complementó.

Cerró indicando que “combustible hay y la idea es que existan quiebres de stock”, dijo la secretaria de Estado.