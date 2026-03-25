;

Ministra Rincón confirmó quiebre de stock en bencinas en varias comunas, cuando aseguró que no habría desabastecimiento

La secretaria de Estado participó en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara donde expuso los efectos del alza de precios combustibles.

Gonzalo Miranda

Ministra Ximena Rincón

Ministra Ximena Rincón

Las repercusiones por la histórica alza de combustibles sigue generando repercusiones. Este miércoles por la tarde, la ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que hay “quiebre de stock” de bencinas en cuatro comunas del país (La Cruz, Tiltil, Doñihue y Palena).

Confesión que dista de sus propias declaraciones del pasado martes, cuando adelantó que no habría desabastecimiento: “hemos conversado con la compañías (...) los recursos están y se han tomado todas las medidas, las provisiones para que exista abastecimiento en los distintos puntos del país”, decía el pasado martes.

Sin embargo durante la presente jornada, aseguró que “teníamos primero stock en todo el país, salvo en cuatro comunas que habían tenido quiebre de stock. Nos comunicamos con las compañías para que rápidamente lo repusieran”, dijo.

“Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio; más de 500 son de la capital y teníamos de esos más de 1.800, 58 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con situaciones de falta de combustible y eso se estaba regularizando durante el día”, complementó.

Cerró indicando que “combustible hay y la idea es que existan quiebres de stock”, dijo la secretaria de Estado.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad