“Me firma un papel y se queda con la casa mal hecha”: ministro Poduje responde con hostilidad a vecinos de El Olivar

En medio de un escenario muy tenso y lleno de incertidumbre a nivel país, las autoridades del nuevo Gobierno bajo el mandato de José Antonio Kast vuelven a protagonizar una polémica.

Esta vez fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien se vio envuelto en una fuerte controversia tras un intercambio con residentes del sector El Olivar.

Los vecinos expresaron su angustia por la paralización de las obras en zonas de reconstrucción, pero lo que debía ser una jornada de anuncios técnicos sobre el proceso tras el megaincendio de 2024, derivó en un áspero enfrentamiento verbal.

El conflicto se originó tras la decisión del Ministerio de detener las faenas de la constructora San Sebastián Limitada.

Según el reporte oficial, se detectaron fallas críticas que incluyen deficiencias en las estructuras, falta de inspección técnica en contratos y el empleo de materiales que no cuentan con la certificación requerida.

A pesar de Poduje precisó que el impacto directo afecta a 40 viviendas con avances significativos (de un total de 350 inmuebles proyectados con dicha empresa), la incertidumbre entre los damnificados escaló rápidamente en una discusión.

Ante la inquietud de los vecinos, el secretario de Estado fue tajante respecto al destino de las obras mal ejecutadas: “Todas las casas se van a botar”, sentenció, provocando una reacción inmediata de los presentes.

El clima de tensión aumentó cuando una de las pobladoras consultó directamente si el Ministerio ya tenía contemplada una nueva constructora para el sector.

La reacción del ministro

“Entonces, ministro, ¿Va a construir todas las casa de El olivar con la empresa que usted va a traer?“, preguntó una vecina, generando evidente molestia en la autoridad.

Entre su comentario a otra persona, lejos de responder las preguntas de la ciudadanía, se puede escuchar que dice “que no me pregunte a mí po’”, seguido de la intervención de quienes parecían ser sus asistentes.

“¿Qué constructora tiene usted vistas para traer acá?“, fue otra consulta directa al ministro, quien posteriormente reaccionó de manera hostil.

“A ver señora, mire, le voy a decir una cosa: ¿Usted quiere insinuar algo?; Si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, me firma un papel, y se queda con la casa mal hecha“, replicó mientras se ponía de pie y gesticulaba de forma exagerada.

“Es su responsabilidad, y la de todos lo que lo hagan”, complementó, de forma amenazante y apuntando a los presentes que becaban respuestas ante la reconstrucción.