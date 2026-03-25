La Moneda instaura misas a primera hora con capellán perteneciente a movimiento religioso alemán

Las misas matutinas en el Palacio de La Moneda se han transformado en una práctica habitual con la actual administración, realizándose cuatro veces por semana a primera hora del día y convocando a un número creciente de funcionarios. La instancia se desarrolla cerca de las 7:45 de la mañana, antes del inicio de la jornada laboral.

El aumento en la frecuencia de estas ceremonias marca una diferencia con el periodo del expresidente Gabriel Boric, cuando las actividades religiosas se realizaban principalmente los viernes al mediodía y con menor asistencia. En ese entonces, también se incluían encuentros de otras confesiones, como cultos evangélicos.

El excapellán Ignacio Gramsch señaló a La Tercera que el entonces Mandatario no asistía a las misas, lo que atribuyó a que no profesa la religión católica, y que incluso se invitaba a personas externas para aumentar la concurrencia.

Actualmente, las ceremonias son oficiadas por el capellán Mariano Irureta, quien fue propuesto por el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, siguiendo el procedimiento habitual para este tipo de nombramientos. Las misas están abiertas a funcionarios y a personas que trabajan en las cercanías del Palacio.

Según fuentes vinculadas a la sede de gobierno, la asistencia ha ido en aumento con el paso de las semanas, incluyendo a trabajadores de otros ministerios que se trasladan hasta el lugar para participar en la ceremonia antes de iniciar sus labores.

Nuevo ritmo en la rutina del Palacio

La instalación de estas misas como parte de la rutina matinal ha configurado un cambio en la dinámica interna del edificio, incorporando una instancia fija dentro de la agenda diaria. La práctica se repite de martes a viernes y se mantiene en un horario constante.

En cuanto a la participación del Presidente José Antonio Kast y de la primera dama, María Pía Adriasola, esta depende de sus actividades oficiales. De acuerdo con quienes conocen el funcionamiento interno, ambos han asistido en distintas ocasiones, con presencia más frecuente de Adriasola.

Además de su carácter institucional, la actividad también refleja un sello en la vida cotidiana del Palacio, que actualmente funciona no solo como sede de gobierno, sino también como residencia del Mandatario.

¿Quién es el capellán de La Moneda?

Mariano Irureta es sacerdote e integrante del movimiento Schoenstatt (movimiento religioso de origen alemán caracterizado por una fuerte “disciplina espiritual”), al igual que el Presidente y su esposa, contexto en el que se habrían conocido previamente.

En su trayectoria, inició estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile en la década de 1970 y posteriormente se integró a la Juventud Masculina de Schoenstatt, camino que marcó su formación religiosa.

Es hijo de Narciso Irureta, quien fundó la Democracia Cristiana y ocupó cargos como diputado, senador y ministro durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.