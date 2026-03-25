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Para evadir un control: mujer atropella a carabinero y arrastra al funcionario por varios metros en Huechuraba

Testigos aseguran que hubo al menos seis disparos. En tanto, el funcionario policían resultó con graves lesiones.

Nelson Quiroz

Matías Castillo

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Un procedimiento policial terminó con un carabinero atropellado en la comuna de Huechuraba, luego de que una mujer de 30 años intentara evadir un control lanzando su vehículo contra el funcionario.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió durante una fiscalización cuando la conductora se opuso al control y aceleró el automóvil, impactando al uniformado.

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Ante la situación, el funcionario hizo uso de su arma de servicio, registrándose al menos seis disparos, según relataron testigos del sector.

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Si bien en primera instancia se comunicó que la mujer se encontraba acompañada por su hijo de tres años, a quien habría utilizado como escudo para evitar la acción policial, este último hecho fue descartado por fuentes oficiales.

Tras el atropello, la conductora escapó en el mismo vehículo, el cual posteriormente fue encontrado en el sector de Punta Mocha con La Colonia, en la misma comuna.

El carabinero herido fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital, aunque con lesiones de consideración, incluyendo dos fracturas, una de ellas craneal. En tanto, la identidad de la mujer ya estaría establecida, mientras continúan las diligencias para dar con su paradero.

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