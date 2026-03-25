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PREVIA. Gran Premio de Japón de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV

La tercera jornada de la máxima categoría aterriza en el circuito de Suzuka. Mercedes buscará extender su ventaja.

Nicolás Lara Córdova

Gran Premio de Japón de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV

Gran Premio de Japón de la F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación, y la carrera en vivo, online y en TV / China News Service

La Fórmula 1 vivirá este fin de semana su tercer gran premio de la temporada 2026 en Suzuka, Japón.

Mercedes buscará aumentar la ventaja sobre sus rivales en el Mundial de Constructores tras haber conseguido la victoria en Australia y China gracias a sus pilotos George Russell y Kimi Antonelli.

En la fecha pasada, el piloto italiano consiguió su primera victoria en la categoría reina del automovilismo y se convirtió en el segundo corredor más joven en obtener una victoria en la Fórmula 1.

GP de Japón: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La tercera fecha (3) de la Fórmula 1 en su temporada 2026 arranca este jueves 26 de marzo, desde las 23:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera quedó agendada para la madrugada del sábado 28 de marzo a partir de las 03:00 horas de nuestro país.

El inicio del Gran Premio de Japón está pactado para el domingo 29 de marzo, desde las 02:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Gran Premio de Japón, horarios

  • Práctica Libre 1 | jueves 26 de marzo | 23:30 hrs
  • Práctica Libre 2 | viernes 27 de marzo | 03:00 hrs
  • Práctica Libre 3 | viernes 27 de marzo |23:30 hrs
  • Qualy Carrera sábado 28 de marzo| 03:00 hrs
  • Carrera domingo 29 de marzo | 02:00 hrs

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