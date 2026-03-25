¿Existe un permiso laboral para los trabajadores que se quieren vacunar durante la jornada? Esto dice la ley / Getty Images

Comenzó el otoño en Chile y desde el Ministerio de Salud (Minsal) ya encendieron las alarmas ante la próxima alza de enfermedades respiratorias en el país, por lo que ya han llamado a la población a vacunarse lo antes posible.

Al ser un aspecto relevante para la salud, es probable que muchos trabajadores se pregunten si pueden solicitar algún permiso para vacunarse durante su jornada laboral.

La respuesta es sí. No obstante, existen ciertas condiciones que se deben cumplir para poder llevar a cabo la inoculación durante la jornada de trabajo.

¿Cómo es el permiso laboral para vacunarse durante la jornada de trabajo?

La Dirección del Trabajo señala que existen cierta licencias específicas con las que cuentan los trabajadores, sin que les suspendan sus respectivos pagos.

Entre ellas, está que todos los trabajadores que forman parte de la población objetivo de una campaña de vacunación y que desee inocularse, tiene derecho a medio día de permiso laboral para hacerlo.

Eso sí, el permiso aplica solamente en caso de programas o campañas públicas de inmunización, por medio de vacunas u otros medios, para prevenir enfermedades.

“Estos permisos son considerados como trabajados para todos los efectos, por lo cual, el/la trabajador/a mantiene su derecho a remuneración y, además, debe considerar el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, de acuerdo a las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario”, señala la Dirección del Trabajo.

¿Cómo conseguir el permiso?

De acuerdo a lo establecido, para acceder al derecho los trabajadores deben dar aviso al empleador con al menos dos días de anticipación.

La norma señala que el empleado, luego de haberse vacunado, debe presentar comprobantes que acrediten su inoculación en la fecha que fue estipulada.