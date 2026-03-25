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Delcy Rodríguez remueve al embajador de Venezuela ante la ONU tras casi 10 años

El diplomático Samuel Moncada dejará el cargo para asumir “nuevas tareas internacionales”, en medio de una reconfiguración del gabinete impulsada por el régimen chavista tras la detención de Nicolás Maduro.

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Getty Images / Jesus Vargas

La encargada del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al embajador venezolano ante la ONU, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

Samuel Moncada, designado por Nicolás Maduro, quien fue capturado en enero y recluido en una cárcel en Nueva York, pasará a cumplir “nuevas tareas internacionales”, aunque no especificó su próximo destino.

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A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez indicó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior, cartera que será asumida por el economista Johann Álvarez Márquez.

Reformas y leyes bajo presión de Estados Unidos

El régimen interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro de Maduro.

Rodríguez, que era vicepresidenta del país, asumió el poder tras el arresto de Maduro por parte de Estados Unidos y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado e impulsó una ley de amnistía bajo las instrucciones del presidente Donald Trump.

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