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Canciller justifica retiro de apoyo a Bachelet a la ONU por “muy baja probabilidad de éxito”

El ministro sostuvo que “su candidatura no era viable por la diversidad de candidatos que aparecieron”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó nuevamente la decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, ante las críticas desde la oposición.

Tras participar en un foro organizado por Icare, el canciller indicó en un punto de prensa que la decisión “tiene que ver con la visión de que su candidatura no era viable por la diversidad de candidatos que aparecieron en Sudamérica en competencia”.

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“Y, por otro lado, por la opiniones de personajes claves en esto respecto de esa candidatura. Entonces, ante la percepción de que la probabilidad de éxito es muy baja y que, por tanto, eso no la hace viable (...) la decisión fue retirarle el apoyo”, añadió.

Asimismo, agregó que “este esfuerzo no está exento de costos, no solo costos económicos también costos en cuanto a que hay que negociar una forma de votar acá por una forma de votar allá”.

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