“Me parece hilarante, triste y humano”: John Malkovich se rinde ante la prosa de Roberto Bolaño

El actor estadounidense John Malkovich, reconocido por su versatilidad y presencia en clásicos del cine como ¿Quieres ser John Malkovich? y Dangerous Liaisons, aterrizó en Chile con una propuesta escénica que mezcla literatura y música.

Ayer se realizó la primera función de su obra El infame Ramírez Hoffman, mientras que hoy tendrá lugar la segunda y última presentación en el Teatro Nescafé de las Artes, en un montaje que el actor estrenó originalmente en Praga en 2022.

La pieza está basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño y se centra en el personaje de Carlos Ramírez Hoffman, también conocido como Carlos Wieder, una figura representativa de la violencia política tras el golpe de Estado de 1973, en una propuesta que cruza literatura y música clásica.

Este personaje proviene de la novela Estrella distante (novelización del último episodio de La literatura nazi en América), una de las obras más reconocidas de Bolaño, donde se explora la relación entre arte y violencia a través de un aviador y poeta vinculado a la represión pinochetista. La adaptación recoge ese universo y lo lleva a escena desde una mirada más íntima y perturbadora.

En ese contexto, Malkovich abordó su vínculo con la obra del autor chileno en una entrevista con Infobae, donde no dudó en elogiar su escritura: “para mí fue uno de los grandes escritores del siglo pasado: murió muy joven, a los 53 años”.

“No publicado ni apreciado”

"El infame Ramírez Hoffman es el último personaje de Literatura nazi en América, del gran escritor y poeta chileno Roberto Bolaño, quien fue en gran parte de su vida un desconocido. No publicado ni apreciado", comenta Malkovich.

El actor cuenta que leyó La literatura nazi hace años y, cree, es un libro en que Bolaño modeló a sus amigos, que eran de izquierda; pero con obsesiones literarias muy extrañas.

“Para quienes no lo han leído, son 40 biografías de nazis que no existieron. Todos ellos con obsesiones idiotas de un tipo u otro. Incluso obsesiones literarias comprensibles y con cierto talento, pero mal utilizado”, señala el estadounidense.

“La reflexión más perturbadora y trágica ”

Malkovich se refirió a la génesis de la obra, afirmando que Ramírez Hoffman es el personaje más fuerte de la novela, con una historia que posee” la prosa más potente, la más humana”.

“Es la reflexión más perturbadora y trágica sobre los seres humanos y cómo llegamos a donde estamos”, sostiene.

Respecto a su fascinación por otros escritos del chileno, el actor nombró 2666, Los detectives salvajes, Estrella distante, Nocturno de Chile Y El Tercer Reich. "Creo que Bolaño es un gran, gran escritor. Me parece hilarante, triste y humano“, concluye.