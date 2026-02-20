;

John Malkovich vuelve a Chile con obra basada en “Estrella distante” de Bolaño

“El infame Ramírez Hoffman” cuenta la historia de un aviador y poeta que traza versos en el cielo y fotografía a sus víctimas mientras es parte del aparato represivo de la dictadura.

Pablo Castillo

John Malkovich vuelve a Chile con obra basada en “Estrella distante” de Bolaño

El actor estadounidense John Malkovich se presentará el próximo 23 y 24 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes con la obra “El infame Ramírez Hoffman”, un montaje basado en textos del escritor chileno Roberto Bolaño que el actor estrenó originalmente en Praga en 2022.

La obra que llegará a Santiago se centra en el personaje de Carlos Ramírez Hoffman, también conocido como Carlos Wieder, figura central de Estrella distante (1996), una de las novelas más reconocidas de Bolaño donde aborda a este aviador y poeta vinculado a la represión política tras el golpe de Estado de 1973, explorando la relación entre violencia y creación artística.

El personaje tiene su origen en el último capítulo de La literatura nazi en América, donde Bolaño introdujo por primera vez a Ramírez Hoffman antes de expandir su historia en Estrella distante. Sobre el escenario, Malkovich asume el rol de narrador en una puesta en escena que combina relato y música en vivo.

El montaje cuenta con el acompañamiento de un ensamble liderado por la pianista Anastasya Terenkova, junto al violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo. El repertorio incluye piezas de compositores como Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi y Erik Satie, entre otros.

Según el propio actor, la obra busca explorar el diálogo entre texto y música como una forma de crear una experiencia escénica más profunda. La colaboración entre Malkovich y Terenkova ya había dado origen anteriormente a Report on the Blind, un proyecto inspirado en un capítulo de Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato.

Las entradas estarán disponibles desde este sábado al mediodía a través de Ticketmaster y en las boleterías del recinto, como parte de una gira que también contempla funciones en Buenos Aires y Río de Janeiro.

