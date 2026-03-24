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¿Subirán la tarifa de los viajes? Apps de transporte anuncian medidas drásticas por alza de combustibles en Chile

Distintas aplicaciones explicaron qué planes se tienen para enfrentar el incremento que parte este jueves. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

¿Subirán la tarifa de los viajes? Apps de transporte anuncian medidas drásticas por alza de combustibles en Chile

Este jueves 26 de marzo suben los combustibles en Chile. Según se anunció, se trata del incremento más importante en 46 años, con alza de $370 por litro para las bencinas de 93 y de $580 para el diésel.

Ante este escenario, diversas aplicaciones de transporte ya informaron ajustes en su funcionamiento para intentar paliar el aumento.

Un ejemplo es DiDi, desde donde informaron tres “medidas urgentes” con la idea de proteger a sus 135 mil conductores y más de 9 millones de usuarios.

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El trío de medidas incluye:

  • Protección a conductores: La plataforma bajará su comisión al 10% en la Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua. Esta medida busca absorber el alza de costos, marcando una diferencia frente al 40% que suele cobrar la competencia.
  • Ajuste de tarifas y beneficios: Se reajustarán los valores de los viajes por el cargo adicional de bencina, pero para no afectar a los usuarios, la aplicación lanzará masivamente cupones de hasta 25% de descuento.
  • Monitoreo: La plataforma realizará un seguimiento constante del impacto generado por el incremento de costos, con el objetivo de ajustar las tarifas y resguardar la economía tanto de los socios conductores como de los usuarios.

Por otro lado, Cabify anunció que absorberá el 100% del impacto previsto. Para esto, entregará a los conductores un suplemento adicional de $50 por cada kilómetro recorrido en sus viajes.

La medida incluye beneficios específicos a través de su programa de fidelización, garantizando un ingreso de $800 por kilómetro a los conductores de categoría Platino. Además, se actualizaron los descuentos directos en carga de combustible, los cuales varían según el nivel del socio.

Estos descuentos permitirán rebajas de hasta $200 por litro para los usuarios en el escalafón más alto, mientras que las categorías inferiores recibirán entre $15 y $75. El beneficio contempla un límite de seis cargas mensuales principales para mitigar el alza anunciada por el Gobierno.

Uber fue la última empresa en hablar. “Queremos asegurar que el alza anunciada en los precios de los combustibles no se traspase directamente ni a los usuarios ni a los socios conductores”, parte su comunicado.

“Estamos trabajando en una serie de medidas que serán anunciadas en los próximos días, entre las que se encuentran una rebaja de comisiones, descuentos para usuarios y un incremento de los descuentos en bencina para socios conductores en estaciones Aramco”, explicaron.

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