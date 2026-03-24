Empresa de combustibles sorteará 1 año de completos gratis: ¿Cómo participar?

El completo tendrá una nueva jornada de celebración a nivel nacional.

Pronto Copec anunció que desde este 24 de marzo y, en adelante, cada 24 del mes impulsará descuentos especiales en sus tiendas a lo largo del país, con la idea de instalar la fecha como un hito fijo para la clásica preparación de la comida rápida.

La acción no solo contempla promociones en sus locales, sino también una actividad especial en Pronto Quilín.

Según informó, los primeros 24 asistentes que acepten tatuarse un completo podrán entrar en el sorteo por un año de completos gratis.

La cita es precisamente este martes desde las 12:00 horas.

Junto con eso, la marca informó que en ese mismo punto regalará cientos de completos y también 100 unidades del llamado “Giuseppleto”, un peluche con forma de completo.

A nivel nacional, la campaña también incluirá una promoción 2x1 en completos en todos los locales, además de descuentos disponibles en algunas aplicaciones de delivery.

Según detalló la firma, se busca que la celebración se extienda de norte a sur y no quede limitada a una sola ciudad.