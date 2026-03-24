;

Empresa de combustibles sorteará 1 año de completos gratis: ¿Cómo participar?

La idea de la firma es que el Día del Completo se celebre de forma mensual.

Javier Méndez

Empresa de combustibles sorteará 1 año de completos gratis: ¿Cómo participar?

Empresa de combustibles sorteará 1 año de completos gratis: ¿Cómo participar? / FUICA

El completo tendrá una nueva jornada de celebración a nivel nacional.

Pronto Copec anunció que desde este 24 de marzo y, en adelante, cada 24 del mes impulsará descuentos especiales en sus tiendas a lo largo del país, con la idea de instalar la fecha como un hito fijo para la clásica preparación de la comida rápida.

La acción no solo contempla promociones en sus locales, sino también una actividad especial en Pronto Quilín.

Según informó, los primeros 24 asistentes que acepten tatuarse un completo podrán entrar en el sorteo por un año de completos gratis.

La cita es precisamente este martes desde las 12:00 horas.

Revisa también:

ADN

Junto con eso, la marca informó que en ese mismo punto regalará cientos de completos y también 100 unidades del llamado “Giuseppleto”, un peluche con forma de completo.

A nivel nacional, la campaña también incluirá una promoción 2x1 en completos en todos los locales, además de descuentos disponibles en algunas aplicaciones de delivery.

Según detalló la firma, se busca que la celebración se extienda de norte a sur y no quede limitada a una sola ciudad.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad