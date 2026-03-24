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Metro normaliza en Línea 5 tras falla que obligó al cierre de 8 estaciones: así funciona el servicio hoy

La situación generó inquietud entre usuarios.

Juan Castillo

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Una compleja situación se registró este martes en la estación Pedrero de la Línea 5 del Metro de Santiago, luego de que se reportara la salida de humo desde un vagón que quedó detenido en pleno andén.

El hecho generó inquietud entre pasajeros y personas que transitaban por el sector, especialmente porque el tren se encontraba en un tramo elevado y podía ser visto desde distintos puntos de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el humo comenzó a salir desde uno de los carros mientras permanecía varado en la estación. La escena fue advertida no solo por usuarios del servicio, sino también por vecinos, automovilistas y peatones, lo que aumentó rápidamente la preocupación en el entorno.

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Ocho estaciones quedaron sin servicio por la emergencia en Pedrero

A raíz del incidente, Metro de Santiago debió limitar temporalmente la operación de la Línea 5. Durante varios minutos, el servicio solo funcionó entre Plaza de Maipú y Ñuble, dejando fuera de operación a ocho estaciones: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

La interrupción impactó de inmediato a miles de usuarios que se desplazaban por el sector suroriente de la capital. En medio de la contingencia, la empresa informó que “el tiempo en el traslado será mayor a lo esperado por esta situación”, dando cuenta del efecto operacional que provocó el vagón con humo en plena estación.

Con el paso de los minutos, la red comenzó a recuperar su funcionamiento habitual. Más tarde, Metro confirmó la normalización del servicio en la Línea 5, aunque advirtió que la operación no volvería a la normalidad de manera instantánea.

En su actualización, la empresa señaló: “Recuerda que la frecuencia de trenes podría tardar algunos minutos en restablecerse”.

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