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Corte de luz en Santiago este miércoles 25 de marzo: Enel confirma interrupciones en 12 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por las interrupciones en el suministro.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este miércoles 25 de marzo: Enel confirma interrupciones en 12 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz programados afectarán este miércoles 25 de marzo a distintos sectores de la región Metropolitana. Así lo informó Enel, que detalló una serie de interrupciones del suministro eléctrico en 12 comunas de Santiago por trabajos técnicos en la red.

Según indicó la compañía en su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no abarcarán la totalidad de cada comuna.

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En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar con anticipación el detalle de calles y polígonos para evitar contratiempos durante la jornada.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este miércoles 25 de marzo

De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, las comunas afectadas serán Huechuraba, Independencia, Vitacura, Ñuñoa, Santiago, San Ramón, La Cisterna, Quinta Normal, Cerro Navia, Estación Central, Cerrillos y Maipú.

A continuación, el detalle:

  • Huechuraba: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
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  • Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
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  • Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • San Ramón: desde las 14:00 horas hasta las 17:30 horas.
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  • La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Quinta Normal: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Cerro Navia: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Estación Central: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Cerrillos: desde las 09:00 horas hasta las 12:00 horas.
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  • Maipú: desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas.
ADN

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