;

Corte de Apelaciones de Arica ordena traslado urgente de paciente tras grave negligencia estatal y prohibición de cobros

De no gestionar el cupo, la permanencia en el recinto privado se convierte en una “hospitalización forzada”, lesionando el derecho de la paciente.

José Campillay

Corte de Apelaciones de Arica ordena traslado urgente de paciente tras grave negligencia estatal y prohibición de cobros

La Corte de Apelaciones de Arica acogió este lunes 23 de marzo un recurso de protección en favor de una paciente en estado de gravedad, ordenando su traslado inmediato desde la Clínica San José hacia el Hospital Regional Juan Noé Crevani.

La resolución de la Segunda Sala establece que tanto Fonasa como el hospital público incurrieron en conductas ilegales al negar el ingreso de la recurrente a la red estatal.

El conflicto se originó porque las instituciones recurridas argumentaron que la paciente ingresó originalmente para un bypass gástrico (cirugía electiva).

Sin embargo, el tribunal fue tajante al señalar que la obligación del Estado nace con las complicaciones posteriores: peritonitis biliar, accidente cerebrovascular (ACV) e insuficiencia respiratoria.

Revisa también:

ADN

“La ‘emergencia’ (...) no nace con el bypass gástrico, cuyo ingreso fue efectivamente voluntario, sino con las sucesivas complicaciones de la operación que le provocaron urgencias médicas que se encuadran dentro de las definiciones de la norma”, sostiene el fallo.

Asimismo, la Corte desestimó la falta de camas como excusa legal, señalando que la carencia de infraestructura no permite al Estado desatender sus obligaciones constitucionales.

De no gestionar el cupo, la permanencia en el recinto privado se convierte en una “hospitalización forzada”, lesionando el derecho de la paciente a elegir su sistema de salud.

Plazos y prohibiciones financieras

La sentencia dictó medidas de cumplimiento inmediato para garantizar la integridad de la afectada:

  • Traslado en 48 horas: El proceso debe completarse una vez que la Clínica San José emita el certificado de estabilización.
  • Financiamiento estatal: Mientras no se concrete el rescate, Fonasa deberá costear la hospitalización en la clínica bajo aranceles de Modalidad de Atención Institucional.
  • Prohibición de cobros: Se prohíbe a la Clínica San José exigir o ejecutar pagarés o instrumentos de garantía contra el recurrente por las prestaciones de urgencia otorgadas.

El tribunal concluyó que la responsabilidad del cuidado es del Estado desde que se manifiesta la elección de la red pública, pues la paciente permanece en el sector privado “no por elección, sino porque el Estado ha fallado en otorgarle el cupo que legalmente le corresponde”.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad