“Yo no arranco como una rata cuando me vienen a cobrar la pensión alimenticia; Vasco, espero que te quede algo de moral”

Este lunes, el periodista de espectáculo Sergio Rojas atacó con todo a Vasco Moulian tras la suspensión de Cecilia Gutiérrez, Danilo 21 y Pablo Candia de Primer Plano tras su polémica.

“Sergio Rojas, ayer medio descolocado, estaba con los ojos bien grandes.Yo creo que estaba medio puesto.Estaba muy enojado, porque nosotros no arreglamos el problema al aire y cada canal tendrá la forma que elija de arreglar sus problemas“, comentó Vasco Moulian al programa Zona de Estrellas.

“Él es un gallo que es capaz de filtrar los nombres de las personas que son sus fuentes. O sea, es un hueon muy roto, digalos las hueas como son”, agregó.

Tras estas palabras, Sergio Rojas aprovechó el inicio de su programa, Que te lo digo, para responderle a Vasco Moulian.

“Yo lo único que le quiero decir a Vasco Moulian es que yo no soy el que arranca como una rata de estas instalaciones cuando vienen a cobrar la pensión alimenticia”, arrancó Rojas.

“Yo me imagino, mi querido Vasco que algo de moral te quedará para que tú me acuses o dejes entrever que yo hice dicho video fuera de mis cabales, te debo recordar que la persona que tiene una enfermedad por el alcohol eres tú, que la persona que tiene prohibida la entrada al hipódromo eres tú”, indicó el panelista de Que te lo digo.

Además, Sergio Rojas acusó a Vasco Moulian que por su culpa se agrandó la polémica pelea en Primer Plano, ya que fue él quien le mostró los mensajes de Pablo Candia a Danilo 21.

“Pancha Merino, qué vergüenza, qué fácil te es poner esa cara de mosca muerta”

La polémica no quedó ahí y Sergio Rojas emplazó también a Francisca Merino a quien acusó de iniciar la pelea entre Danilo 21 y Cecilia Gutiérrez.

“Pancha Merino, qué vergüenza, qué fácil te es poner esa cara de mosca muerta y de mojigata porque la que creó el problema fuiste tú. Tú agarraste el comidillo en el patio y fuiste como una comadreja a contarle a Cecilia Gutiérrez, transgiversando el mensaje”, indicó Sergio Rojas.

“Y Cecilia, no llamó a la contraparte y dio por hecho que tu información era verdad, como el invento que hiciste de (Luciano) Marrochino que tenía una amante menor que él y que la tenía viviendo en un departamento de Santiago y no tuviste los ovarios de reconocérselo a Marlen Olivarí”, agregó.

“Marlen y toda la familia de Luciano ya te habían sacado la foto, que eras una vil rata, una rata bien vestida, con buen olor, pero una rata al fin y al cabo. ¿Cómo te dio el estómago estar sentada en ese panel cuando fuiste tú la que plantó la semilla?“, cerró Sergio Rojas.