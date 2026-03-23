;

FOTO. “El costo de la maternidad en Chile”: periodista acusa desvinculación indebida de Canal 13

Ivanna López fue una de las 16 profesionales que fueron desvinculadas el pasado viernes de la señal televisiva.

Nicolás Lara Córdova

“El costo de la maternidad en Chile”: periodista acusa desvinculación indebida de Canal 13

El pasado viernes 16 profesionales fueron desvinculados de Canal 13, los cuales en su mayoría eran rostros en sus respectivas áreas.

La periodista Ivanna López fue una de las desvinculadas de la señal televisiva. La editora del área internacional posteó una serie de historias durante el pasado fin de semana donde acusó a la empresa de una posible desvinculación indebida.

Revisa también:

ADN

“Get ready with me para que me despidan de mi trabajo por ”reestructuración" (leáse en realidad: tu reemplazo del postnatal tiene disponibilidad 24/7 y es más barata que tú)“, comentó la periodista.

“El costo de la maternidad en Chile. Triste pero cierto. Y es un país que se supone que tiene que fomentar la natalidad”, añadió.

“Cuando un hombre reclama sus derechos es ‘valiente’, cuando lo hace una mujer es ‘conflictiva’”

Ivanna López continuó subiendo historias desahogándose de la situación y respondiendo algunos comentarios que le llegaron a través de una caja de comentarios que habilitó en el primer post.

“Gracias a los que me dicen que me quede callada, que así nadie me va a contratar, etc.,porque cuando un hombre reclama sus derechos es ‘valiente’, cuando lo hace una mujer es ‘conflictiva’.Yo solo soy consecuente con lo que pienso y con mi profesión”, escribió en otra publicación.

“Estudié periodismo justamente para visibilizar realidades que muchas veces se intentan empujar al silencio, sobre todo cuando incomodan. Y esto no se trata de mí, se trata de algo mucho más grande: de las cientos, quizás Miles, de mujeres que después deconvertirse en madres en Chile son castigadas laboralmente, empujadas hacia la renuncia, subestimadas o forzadas a elegir entre cuidar o trabajar”, sentenció.

Ivanna López aprovechó de compartir algunas historias que le llegaron a través de la caja de comentarios en la cual muchas mujeres le relataron unas situación similar o que fueron desplazadas tras haber sido madres.

ADN

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad