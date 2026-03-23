“El costo de la maternidad en Chile”: periodista acusa desvinculación indebida de Canal 13

El pasado viernes 16 profesionales fueron desvinculados de Canal 13, los cuales en su mayoría eran rostros en sus respectivas áreas.

La periodista Ivanna López fue una de las desvinculadas de la señal televisiva. La editora del área internacional posteó una serie de historias durante el pasado fin de semana donde acusó a la empresa de una posible desvinculación indebida.

“Get ready with me para que me despidan de mi trabajo por ”reestructuración" (leáse en realidad: tu reemplazo del postnatal tiene disponibilidad 24/7 y es más barata que tú)“, comentó la periodista.

“El costo de la maternidad en Chile. Triste pero cierto. Y es un país que se supone que tiene que fomentar la natalidad”, añadió.

“Cuando un hombre reclama sus derechos es ‘valiente’, cuando lo hace una mujer es ‘conflictiva’”

Ivanna López continuó subiendo historias desahogándose de la situación y respondiendo algunos comentarios que le llegaron a través de una caja de comentarios que habilitó en el primer post.

“Gracias a los que me dicen que me quede callada, que así nadie me va a contratar, etc.,porque cuando un hombre reclama sus derechos es ‘valiente’, cuando lo hace una mujer es ‘conflictiva’.Yo solo soy consecuente con lo que pienso y con mi profesión”, escribió en otra publicación.

“Estudié periodismo justamente para visibilizar realidades que muchas veces se intentan empujar al silencio, sobre todo cuando incomodan. Y esto no se trata de mí, se trata de algo mucho más grande: de las cientos, quizás Miles, de mujeres que después deconvertirse en madres en Chile son castigadas laboralmente, empujadas hacia la renuncia, subestimadas o forzadas a elegir entre cuidar o trabajar”, sentenció.

Ivanna López aprovechó de compartir algunas historias que le llegaron a través de la caja de comentarios en la cual muchas mujeres le relataron unas situación similar o que fueron desplazadas tras haber sido madres.