Documental sobre la primera expedición a Torres del Paine estrena emotivo tráiler con regreso de histórico montañista

El currículum del montañista inglés Chris Bonington es contundente. Su carrera incluye primeras ascensiones a diversas cumbres. Entre ellas: Mont Blanc y el monte Everest. Pero no solo Europa y Asia fueron testigos de su talento, la geografía chilena también fue escenario de hazañas.

A poco de lograr varias cumbres en diversos continentes, en 1963 Chris Bonington, junto a Don Whillans, se propusieron un nuevo hito: ser los primeros en llegar a la cumbre de la Torre Central de Torres del Paine.

“En esa época, la Torre Central era considerada uno de los ´grandes problemas´ de la escalada mundial”, explica Sebastián Gómez, gerente de turismo de Estancia Cerro Guido, hotel a cargo de la producción ejecutiva del documental “Remember The Summit”.

Gómez agrega: “Otros ya lo habían intentado, incluyendo una expedición italiana que competía codo a codo con los británicos en una carrera que recordaba la mística conquista de los polos, pero no lo lograron”, agrega.

Seis decadas más tarde, Chris Bonington vino a Chile a rememorar su aventura y narrar en primera persona el documental “Remember The Summit”.

“Todos los involucrados estamos felices con el resultado”

Fue así como el montañista inglés, quien hoy tiene 91 años y padece alzheimer, junto al realizador francés Timothy Dhalleine, radicado hace décadas en la Patagonia chilena, revivieron juntos el recorrido hacia la cumbre, para así dar forma a esta pieza documental.

“Gracias a que en la década de los sesenta, Bonignton vino a Chile con un equipo audiovisual, tuvimos un material de lujo como punto de partida para desarrollar el documental, con imágenes de la época registradas en formato cine. Todos los involucrados estamos felices con el resultado. Ahora nos embarcaremos en una gira por los principales festivales del circuito de documentales ligados a la montaña”, adelanta Dhalleine.

“Remember The Summit” tiene como momento cúlmine la escalada de una pared vertical de 800 metros, de dificultad técnica abrumadora para la época. Sobre dicha jornada final, Bonignton declaró que “El viento no soplaba, golpeaba. Era un enemigo físico que te empujaba fuera de la roca”.

¿Cómo se gestó “Remember The Summit”?

La génesis del documental comienza cuando Javier Rojel, guía de Torres del Paine, se preguntó si sería posible que Chris volviese 63 años despues. Javier lo comentó a Sebastián Gómez, Gerente de Estancia Cerro Guido, quien al escuchar la propuesta animó a intentarlo.

Así se gestó la colaboración. Se contactó a Patrick Moore (Mountain Film Festival), quien tenía el vínculo directo con Bonington, y a SWOOP Adventures, una empresa de viajes británica y gran aliada de la Estancia, que se sumó de inmediato al proyecto.

El primer visionado del documental “Remember The Summit” se realizó en el gimnasio de Villa Cerro Guido, con un lleno total de más de 600 personas que viajaron desde Puerto Natales y desde distintos hoteles de Torres del Paine para asistir a este primer e íntimo estreno.