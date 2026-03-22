Tanza Varela actualiza el estado de salud de su hija: “No existe una peor tortura para una mamá”

Una delicada noticia dio a conocer Tanza Varela, luego de comunicar que su hija Roma, de once meses, fue hospitalizada tras sufrir la picadura de una araña de rincón.

En las últimas horas, la influencer entregó una actualización del estado de salud de su hija y agradeció los mensajes de cariños que recibió de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Varela escribió que “la patita se empezó a inflamar y a poner muy caliente. En la clínica el diagnóstico hasta hoy en la mañana era que la había picado una araña de rincón y ya sabrán ustedes lo que eso significa".

Sin embargo después de una serie de exámenes, los médicos: “Descartaron que haya sido picada por una araña de rincón, gracias a Dios”, reveló.

“Pero como aún no tienen un diagnóstico claro, Roma seguirá hospitalizada esperamos que hasta lo antes posible. Su pie sigue morado, pero ella está bien. Y a nosotros nos volvió el alma a la vida”, explicó la exchica reality.

Por último, Tanza Varela terminó su mensaje mencionando: “No existe una peor tortura para una mamá, que a un hij@ le pase algo. Gracias por habernos mandado tanta linda energía, era lo que necesitábamos. nuevamente gracias por el cariño que me dejan siempre en sus mensajes”.