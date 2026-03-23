Terror en feria de Coquimbo: balacera terminó con un vendedor herido

Momentos de gran angustia se vivieron este lunes entre compradores y vendedores en una feria libre de Coquimbo cuando un grupo de sujetos percutó una serie de impactos balísticos dirigidos a un hombre que se encontraba vendiendo cigarrillos.

El hecho ocurrió en plena vía pública, bajo la luz del día y en presencia de niños y adultos mayores. Tras el ataque, se dieron a la fuga.

Según información preliminar, la víctima sería un feriante, quien habría sido atacado por individuos con quienes mantenían rencillas previas e incluso intentaron robar su vehículo.

El equipo ECOH de Fiscalía llegó hasta el lugar de los hechos (Alessandri con Los Copihues), para realizar las diligencias correspondientes en colaboración con el OS9 de Carabineros y Labocar.

En cuanto a la víctima, resultó herida en sus piernas y fue trasladado hasta el Hospital de Coquimbo, donde se encuentra fuera de riesgo vital. Por lo pronto, los esfuerzos de los policías están enfocados en dar con el paradero de los involucrados.

Testigos en el lugar entregaron detalles sobre la violencia con la que se desarrolló el enfrentamiento: “Los hombres fueron a robarle los cigarros que tenían en el auto, tratando de abrirlo”.

“Al darse cuenta, los dueños sacaron palos y les pegaron, era una batalla campal, le sacaron la cresta a los ladrones”, relatan, describiendo el origen del conflicto.

Sin embargo, tras el linchamiento los delincuentes “volvieron con más hombres y pistolas a desquitarse porque les habían pegado y hay le dispararon al caballero en las piernas”. Además, se informó que fue trasladado al hospital “en un colectivo”.