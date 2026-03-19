;

Hijo de la princesa heredera de Noruega arriesga más de 7 años de cárcel por violación y agresiones

La fiscalía noruega pidió una dura condena contra Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, por violaciones, violencia doméstica y otros delitos.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La fiscalía de Noruega solicitó una condena de siete años y siete meses de cárcel para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit y hijastro del príncipe heredero Haakon Magnus, en el marco de un juicio que ha golpeado con fuerza la imagen pública de la monarquía noruega.

El caso incluye acusaciones por violación, violencia doméstica y otros delitos, en una causa que ha captado amplia atención nacional.

El acusado, de 29 años, es hijo de una relación anterior de Mette-Marit y pasó a integrar el entorno de la familia real cuando ella se casó con Haakon en 2001. Según medios internacionales, enfrenta 38 cargos, entre ellos cuatro acusaciones de violación y una de violencia doméstica.

Revisa también:

ADN

Durante el juicio, Høiby se declaró inocente de los cargos más graves, aunque sí admitió faltas menores, como conducta sexual ofensiva e infracciones de tránsito.

La fiscalía endurece el tono y apunta al daño permanente en las víctimas

En la fase más reciente del proceso, el fiscal Sturla Henriksbø justificó la alta pena solicitada poniendo el foco en el impacto de este tipo de delitos. El persecutor sostuvo que la violación puede causar consecuencias de largo plazo para quienes la sufren.

“La violación puede dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, dijo el fiscal, agregando que “puede ser algo que la víctima lleve consigo toda su vida”.

La causa no solo ha expuesto detalles íntimos y delicados del caso, sino que además ha coincidido con un período complejo para la realeza noruega. Esto ya que el juicio se desarrolló en paralelo a la controversia por las disculpas públicas de Mette-Marit por sus antiguos vínculos con Jeffrey Epstein, un episodio que ha contribuido a erosionar el respaldo ciudadano a la monarquía.

Pese a ello, desde la fiscalía han insistido en que la condición familiar del acusado no debe alterar el tratamiento judicial del caso. La resolución todavía no tiene fecha exacta, pero medios internacionales coinciden en que el veredicto podría conocerse dentro de semanas o meses, cerrando así uno de los juicios más sensibles para la casa real de Noruega en los últimos años.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad