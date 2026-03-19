Hijo de la princesa heredera de Noruega arriesga más de 7 años de cárcel por violación y agresiones

La fiscalía de Noruega solicitó una condena de siete años y siete meses de cárcel para Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit y hijastro del príncipe heredero Haakon Magnus, en el marco de un juicio que ha golpeado con fuerza la imagen pública de la monarquía noruega.

El caso incluye acusaciones por violación, violencia doméstica y otros delitos, en una causa que ha captado amplia atención nacional.

El acusado, de 29 años, es hijo de una relación anterior de Mette-Marit y pasó a integrar el entorno de la familia real cuando ella se casó con Haakon en 2001. Según medios internacionales, enfrenta 38 cargos, entre ellos cuatro acusaciones de violación y una de violencia doméstica.

Durante el juicio, Høiby se declaró inocente de los cargos más graves, aunque sí admitió faltas menores, como conducta sexual ofensiva e infracciones de tránsito.

La fiscalía endurece el tono y apunta al daño permanente en las víctimas

En la fase más reciente del proceso, el fiscal Sturla Henriksbø justificó la alta pena solicitada poniendo el foco en el impacto de este tipo de delitos. El persecutor sostuvo que la violación puede causar consecuencias de largo plazo para quienes la sufren.

“La violación puede dejar secuelas duraderas y destruir vidas”, dijo el fiscal, agregando que “puede ser algo que la víctima lleve consigo toda su vida”.

La causa no solo ha expuesto detalles íntimos y delicados del caso, sino que además ha coincidido con un período complejo para la realeza noruega. Esto ya que el juicio se desarrolló en paralelo a la controversia por las disculpas públicas de Mette-Marit por sus antiguos vínculos con Jeffrey Epstein, un episodio que ha contribuido a erosionar el respaldo ciudadano a la monarquía.

Pese a ello, desde la fiscalía han insistido en que la condición familiar del acusado no debe alterar el tratamiento judicial del caso. La resolución todavía no tiene fecha exacta, pero medios internacionales coinciden en que el veredicto podría conocerse dentro de semanas o meses, cerrando así uno de los juicios más sensibles para la casa real de Noruega en los últimos años.