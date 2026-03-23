Ranking global sitúa a ciudad de Chile como la tercera con mayor consumo de cocaína en el mundo: supera a Ámsterdam

Un estudio de la European Union Drugs Agency, basado en el análisis de aguas residuales en 115 ciudades de 25 países, reveló un panorama sobre el consumo de drogas a nivel global, entre ellas la cocaína. Una de ellas es chilena.

El informe, correspondiente a 2025, utiliza la detección de metabolitos en sistemas de alcantarillado para estimar el uso de sustancias en la población, una metodología que se ha consolidado en la última década por su capacidad de reflejar patrones reales de consumo.

Los resultados muestran que las mayores concentraciones de cocaína se mantienen en ciudades del oeste y sur de Europa, especialmente en países como Bélgica, Países Bajos y España, aunque también se observan niveles elevados fuera del continente, particularmente en Canadá, Suiza y Reino Unido.

En ese contexto, una ciudad chilena irrumpió en los primeros puestos del ranking global: Copiapó se ubicó en el tercer lugar mundial en consumo estimado de cocaína, superando a múltiples urbes europeas tradicionalmente asociadas a altos niveles de uso.

El estudio también advierte que, si bien el consumo sigue siendo más bajo en Europa del Este, las cifras recientes evidencian un aumento sostenido, lo que podría indicar una expansión del fenómeno en esa región.

Hallazgos y sustancias

El estudio detectó que el consumo de drogas varía bastante según la ciudad, pero todas las sustancias analizadas aparecen en casi todos los lugares. La cocaína fue una de las que más aumentó: entre 2024 y 2025 subió un 22%, con mayores niveles en el oeste y sur de Europa, especialmente en ciudades de Bélgica, Países Bajos y España.

En cuanto a otras drogas, las anfetaminas se mantuvieron estables. La metanfetamina sigue siendo menos común, aunque comenzó a aparecer en más ciudades. El consumo de MDMA bajó cerca de un 16%, mientras que el cannabis se mantuvo sin grandes cambios.

Uno de los aumentos más notorios fue el de la ketamina, que creció alrededor de un 41%. Además, el estudio mostró que el consumo de cocaína y MDMA aumenta durante los fines de semana, mientras que el cannabis y las anfetaminas se consumen de manera más pareja durante la semana.

Top 7 ciudades por consumo de cocaína