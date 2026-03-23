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VIDEO. Lo sorprendieron robando y terminó aluzado: registran detención ciudadana a ladrón en Temuco

El hecho ocurrió tras una alerta por WhatsApp en plena madrugada.

Nelson Quiroz

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Una detención ciudadana registrada en video marcó a la ciudad Temuco, luego de que vecinos del sector norte lograran reducir a un sujeto acusado de intentar robar al interior de una vivienda.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas en calle Isla Guafo, donde el individuo fue retenido y amarrado a un poste del alumbrado público mientras esperaban la llegada de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes, el sujeto había sido visto merodeando distintas casas del sector. Tras una alerta vecinal difundida por WhatsApp, un residente acudió al domicilio afectado y lo sorprendió en el antejardín con una bicicleta que intentaba sustraer. Al ser descubierto, intentó huir y deshacerse de la especie, pero fue reducido por los propios vecinos, quienes decidieron retenerlo para evitar su escape.

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La coronel Ximena Valle, prefecto de Carabineros de Cautín, explicó que “los vecinos se organizaron en ese sector y lograron detener a este sujeto, llamando a Carabineros para concretar su presentación ante el juzgado competente”.

La oficial añadió que, al llegar al lugar, el individuo “se encontraba adosado a un poste de luz, amarrado con elementos plásticos para evitar que huyera”.

El detenido, un hombre de nacionalidad colombiana de 22 años, fue trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones leves antes de pasar a control de detención. En tanto, la bicicleta sustraída, avaluada en cerca de $200 mil, fue recuperada en el lugar. El registro audiovisual del procedimiento comenzó a circular en redes sociales, generando diversas reacciones entre usuarios.

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