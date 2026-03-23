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Juzgado dictamina medidas cautelares contra tripulantes imputados por el Caso Bruma

La justicia fijó las medidas cautelares contra tres involucrados, mientras la fiscalía tendrá 120 días para investigar.

Pablo Castillo

Nicolás Medina

Decretan arresto domiciliario nocturno para tripulantes imputados por el Caso Bruma

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03:10

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El Juzgado de Garantía de Coronel resolvió este lunes dictar firma quincenal y prohibición de contacto entre los imputados y la empresa Blumar para tres tripulantes vinculados al denominado caso Bruma, tras una audiencia de formalización que se extendió por tres jornadas.

La medida afecta al capitán Roberto Mancilla, al oficial de guardia Luis Macaya y al vigía Jaime Sandoval.

La decisión fue adoptada por el juez Jorge Enríquez, en el marco de la investigación por el naufragio de la lancha de pesca artesanal Bruma, ocurrido el 30 de marzo del año pasado al noreste de la isla Santa María.

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Los tres imputados fueron formalizados por cuasidelito de homicidio múltiple. Según expuso el Ministerio Público durante la audiencia, no existiría dolo en los hechos, razón por la cual no se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, optando en cambio por restricciones de menor intensidad mientras avanza la investigación.

En paralelo, también se evaluó la situación de la empresa Blumar, cuya eventual responsabilidad fue discutida durante la instancia judicial.

La audiencia se desarrolló durante tres días, con extensas exposiciones tanto de la fiscalía como de las defensas, las que presentaron versiones contrapuestas respecto de las circunstancias del accidente marítimo y las responsabilidades de los involucrados.

Posibles nuevas acciones judiciales

Desde la representación de las familias de las víctimas, el abogado Rafael Paulete adelantó que, independientemente de las medidas cautelares decretadas, se evalúa recurrir ante instancias superiores para ampliar la formalización. En particular, buscan incorporar eventuales delitos de obstrucción a la investigación.

La estrategia apunta a solicitar, en una etapa posterior, la prisión preventiva de los imputados, argumentando la necesidad de cautelar el desarrollo del proceso judicial.

En ese contexto, el Ministerio Público solicitó un período de 120 días para llevar adelante diligencias, recabar pruebas y esclarecer completamente las circunstancias del naufragio de la lancha Bruma.

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