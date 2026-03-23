Incendio destruye fábrica de ataúdes en Pudahuel y moviliza a decenas de bomberos

Un incendio de gran magnitud afectó a una fábrica de ataúdes ubicada en el sector de Noviciado con Camino Simón Bolívar, en una zona semirural de la comuna de Pudahuel.

La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos, debido a la alta carga combustible presente al interior del recinto y al riesgo de propagación hacia estructuras cercanas.

De acuerdo con la información entregada en el lugar, las llamas comprometieron severamente a la industria, que terminó con daños totales. Aunque hasta ahora no se ha logrado extinguir por completo el fuego, los equipos de emergencia sí consiguieron contener su avance, evitando un escenario más grave en un sector donde la distancia entre edificaciones jugó a favor del trabajo operativo.

Bomberos logra confinar las llamas, pero la industria quedó con pérdida total

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Pudahuel y de Quinta Normal, Jadhi Henríquez, explicó la complejidad de la emergencia y detalló que “el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal se encuentra trabajando en este fuego estructural que ha afectado una industria, esta industria de ataúd, el cual tiene bastante productos inflamables y combustible al interior”.

La magnitud del siniestro obligó a una respuesta reforzada con personal de distintas compañías. En ese contexto, el oficial señaló que “el trabajo se está realizando con aproximadamente 80 bomberos y 12 máquinas del Cuerpo de Bomberos de otras unidades de la región”, reflejando el nivel de recursos que fue necesario movilizar para controlar la emergencia.

Pese a que el incendio se desarrolló en una zona con menor densidad urbana, igualmente hubo afectación a inmuebles cercanos. Sobre eso, Henríquez precisó que “si bien nos encontramos en un sector semirrural de la comuna de Pudahuel, en donde la separación entre estructuras o edificaciones ayuda a la poca propagación, de igual forma fue afectado parte de un domicilio”.

Hasta ahora, las labores continúan enfocadas en extinguir por completo los focos activos y evitar cualquier reactivación del fuego. En paralelo, se espera que una vez controlada totalmente la emergencia se inicie el trabajo para determinar el origen del incendio y evaluar el alcance final de los daños materiales.

El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos de siniestros en recintos industriales que almacenan materiales altamente inflamables, especialmente en sectores donde el acceso y la disponibilidad de recursos puede definir la rapidez de la contención.