;

VIDEO. Impactante registro muestra choque entre avión y carro de bomberos en Nueva York: murieron dos pilotos

Las imágenes del accidente en el aeropuerto LaGuardia se viralizaron en redes sociales y evidencian el momento exacto del impacto.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

Un impactante video comenzó a circular en redes sociales mostrando el momento exacto en que un avión comercial colisiona con un carro de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, accidente que dejó dos pilotos fallecidos y más de 40 personas heridas.

En las imágenes, difundidas este lunes, se observa cómo la aeronave, que se encontraba en fase de aterrizaje, impacta de lleno contra el vehículo de emergencia, generando una explosión y una bola de fuego que se eleva sobre la pista.

El registro ha causado conmoción por la violencia del choque y la rapidez con la que se desencadena el incendio.

ADN

GETTY IMAGES / ANGELA WEISS

El avión, operado por Air Canada Express y proveniente de Montreal, transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes. Producto del accidente, murieron el piloto y el copiloto, mientras que al menos 41 personas resultaron lesionadas, aunque la mayoría ya fue dada de alta.

Revisa también

ADN

En tanto, los dos ocupantes del carro de bomberos también sufrieron heridas, pero fuera de riesgo vital.

Según información preliminar, el vehículo de emergencia se dirigía a atender otro incidente cuando cruzó la pista, en circunstancias que aún son investigadas. Tras la colisión, se activaron los protocolos de emergencia y se suspendieron las operaciones del aeropuerto durante varias horas.

Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras el video continúa viralizándose y generando impacto a nivel internacional.

Contenido patrocinado

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad