Un impactante video comenzó a circular en redes sociales mostrando el momento exacto en que un avión comercial colisiona con un carro de bomberos en la pista del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, accidente que dejó dos pilotos fallecidos y más de 40 personas heridas.

En las imágenes, difundidas este lunes, se observa cómo la aeronave, que se encontraba en fase de aterrizaje, impacta de lleno contra el vehículo de emergencia, generando una explosión y una bola de fuego que se eleva sobre la pista.

El registro ha causado conmoción por la violencia del choque y la rapidez con la que se desencadena el incendio.

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El avión, operado por Air Canada Express y proveniente de Montreal, transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes. Producto del accidente, murieron el piloto y el copiloto, mientras que al menos 41 personas resultaron lesionadas, aunque la mayoría ya fue dada de alta.

En tanto, los dos ocupantes del carro de bomberos también sufrieron heridas, pero fuera de riesgo vital.

Según información preliminar, el vehículo de emergencia se dirigía a atender otro incidente cuando cruzó la pista, en circunstancias que aún son investigadas. Tras la colisión, se activaron los protocolos de emergencia y se suspendieron las operaciones del aeropuerto durante varias horas.

Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras el video continúa viralizándose y generando impacto a nivel internacional.