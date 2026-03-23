Se estrella avión militar en Colombia con más de 100 soldados a bordo

Un grave accidente aéreo sacude a Colombia este lunes, luego de que un avión militar Hércules C-130 se estrellara en el sur del país con 110 soldados a bordo.

El hecho fue confirmado por el Ministerio de Defensa de Colombia, que informó que la aeronave cayó poco después de despegar desde Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Hasta ahora, no existe una cifra oficial de fallecidos o heridos, ni tampoco una causa confirmada del siniestro.

La emergencia movilizó rápidamente a unidades militares y equipos de respuesta en la zona del accidente. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que la aeronave “despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo)” cuando ocurrió el hecho.

Junto con ello, precisó que “unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.

Petro lamenta el accidente y vuelve a exigir modernización militar

Tras conocerse la caída del avión, el presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales con un mensaje en el que expresó preocupación por las posibles consecuencias humanas del hecho.

En esa publicación, afirmó: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, junto con insistir en la necesidad de modernizar el equipamiento de las fuerzas militares del país.

Además, el mandatario endureció su tono respecto de la renovación de la flota aérea colombiana. Petro sostuvo: “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, defendiendo que durante su administración ha impulsado la compra de helicópteros y aviones de carga y tropa para reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Imágenes difundidas por medios locales y replicadas por agencias internacionales muestran una gran nube de humo negro elevándose desde una zona rural, mientras militares y rescatistas avanzan hacia el lugar del impacto. Por ahora, las autoridades mantienen la situación en desarrollo y pidieron evitar especulaciones hasta contar con antecedentes verificados sobre las víctimas y las circunstancias del accidente.