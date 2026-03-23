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VIDEOS. Tragedia en aeropuerto de Nueva York: avion choca con camión de bomberos y deja dos muertos

El accidente dejó más de 40 heridos y mantiene al aeropuerto con operaciones suspendidas.

Nelson Quiroz

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Un accidente ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en Estados Unidos, dejó dos personas fallecidas y decenas de heridos, tras la colisión entre un avión comercial y un vehículo de emergencia en plena pista.

El hecho obligó a suspender las operaciones aéreas mientras se desarrollan las primeras diligencias investigativas.

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La aeronave, operada por Jazz Aviation en representación de Air Canada, había despegado desde Montreal y se encontraba en fase de aterrizaje cuando impactó contra un camión de bomberos que cruzaba la pista.

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El vehículo se dirigía a atender otra emergencia reportada por un vuelo distinto, lo que forma parte de las circunstancias que ahora indagan las autoridades.

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Producto del choque, murieron el piloto y el copiloto del avión. Además, 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados a centros asistenciales, aunque la mayoría ya fue dada de alta. En tanto, los dos funcionarios que se desplazaban en el camión resultaron heridos, pero se encuentran fuera de riesgo vital.

Tras el impacto, se activaron los protocolos de emergencia y el aeropuerto cerró sus operaciones al menos hasta la tarde del lunes. Equipos de rescate y organismos especializados trabajan en el lugar, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera la investigación para esclarecer las causas del accidente, en medio de un contexto de retrasos y complicaciones operativas que ya afectaban al terminal aéreo.

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