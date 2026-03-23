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Graves incidentes en el centro de Santiago: encapuchados lanzan bombas molotov fuera del Instituto Nacional

Los disturbios se registraron durante esta mañana, y obligaron a modificar el tránsito por la Alameda.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Graves incidentes en el centro de Santiago: encapuchados lanzan bombas molotov fuera del Instituto Nacional

Graves incidentes en el centro de Santiago: encapuchados lanzan bombas molotov fuera del Instituto Nacional

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Una compleja mañana se vivió este lunes en Santiago Centro, luego de que se registraran incidentes y disturbios en el entorno de la Alameda con Arturo Prat, en las inmediaciones del Instituto Nacional.

La situación generó preocupación entre transeúntes y automovilistas, debido al lanzamiento de bombas Molotov y fuegos artificiales contra personal policial desplegado en el sector.

Según la información entregada por Carabineros, los hechos comenzaron cerca de las nueve de la mañana, cuando un grupo de encapuchados salió al exterior del establecimiento educacional.

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Desde ese momento, se produjeron desórdenes de alta gravedad que obligaron a activar un procedimiento de contención y resguardo, además de medidas para evitar mayores riesgos en una de las principales arterias de la capital.

Carabineros confirmó desvíos y reportó ataques contra Control de Orden Público

El mayor Matías Riquelme, de la Primera Comisaría de Santiago Centro, detalló que “alrededor de las nueve de la mañana, alumnos del Instituto Nacional salieron al exterior del establecimiento, provocando desórdenes graves con lanzamiento de bombas Molotov y de fuegos artificiales en contra del personal de Control de Orden Público”.

A raíz de esos hechos, personal policial intervino para contener la situación y recuperar la normalidad en el sector. En esa línea, el oficial explicó que “quienes rápidamente procedieron a normalizar el sector y hubo también desvíos de transporte público y de transporte privado de personas”.

Por ahora, no se ha informado sobre personas lesionadas ni tampoco sobre detenidos tras los disturbios. De todos modos, la policía ya puso los antecedentes a disposición de la Fiscalía para determinar los pasos a seguir.

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