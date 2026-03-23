“Estás equivocada”: El tenso cara a cara entre Vanessa Daroch y periodista de “Primer Plano” por supuestas estafas

La tarotista Vanessa Daroch fue acusada de supuestas estafas. Según se expuso en el programa Primer Plano, varias personas habrían sido afectadas: pagaron y no recibieron los servicios prometidos.

Lejos de guardar silencio, la aludida respondió e incluso dijo presente en Chilevisión la noche del domingo. Ahí aseguró que no cobró ni un peso para dar sus explicaciones al panel.

Una de las denuncias más graves sería el caso de Constanza, quien pagó $400.000 para obtener una atención. Tras no recibirla, solo le fue devuelto el 50% del monto.

Daroch aseguró que la situación la tomó por sorpresa, se defendió y dijo que nunca estafaría a alguien con dinero.

La periodista Constanza “Conty” Ganem aprovechó para recordar otra acusación con una mujer de La Serena. “Solo la atendiste 40 minutos, le cobraste $200.000... cuando le empezaste a leer el tarot, de repente le dijiste: ‘40 minutos, chao’ y cortaste el Zoom”. “Eso es falso, jamás”, respondió.

Vasco Moulian aprovechó para cuestionar por qué se definen esos precios tan elevados. La tarotista sostuvo que hay otras personas que cobran hasta el triple y hay casos donde ella no pide dinero. Eso sí, no aclaró por qué definió ese monto.

“¿Sabes cuánto cobra Pablo Canaliza? $65.000 por canalización", sumó Conty. “No, estás equivocada”, lanzó Daroch.

La médium insistió en que solo fue un caso en particular donde no se devolvió todo el dinero debido a un accidente personal. “Una. No digan ‘ellos’, ni digan ‘muchos’”, pidió.

“Me escribió Lucía, me escribió Constanza, me escribió Verónica”, enumeró la periodista. “Conty por favor, no está tu profesionalismo en juego, es el mío, ¿ok?“, replicó.