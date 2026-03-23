El planeta entra en fase crítica tras 11 años de calor récord y la ONU advierte sobre las consecuencias

El estado del clima global ha cruzado una frontera crítica. Esto, como consecuencia, entre otras cosas, de un cúmulo de acciones y decisiones a nivel internacional.

Según el último balance anual presentado este lunes 23 de marzo por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año 2025 se posicionó como uno de los periodos con mayor acumulación de calor desde que existen registros oficiales.

Con esto se confirmó una tendencia alarmante: los últimos 11 años (2015-2025) son, de forma consecutiva, los más cálidos jamás documentados por la ciencia.

La gravedad del informe radica en el “desequilibrio energético” que experimenta el planeta. De acuerdo con el organismo dependiente de Naciones Unidas, la Tierra está reteniendo mucha más energía solar de la que logra liberar al espacio.

Además, se estima que este fenómeno cuyas repercusiones no se limitarán a las próximas décadas, sino que podrían alterar el equilibrio biológico y geológico durante cientos o incluso miles de años.

Frente a esto, Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, fue enfático al presentar estos hallazgos, vinculando la recurrencia de las altas temperaturas con la necesidad urgente de políticas climáticas disruptivas.

“El clima mundial se encuentra en una situación de emergencia. Estamos llevando el planeta Tierra a traspasar sus límites. Todos los indicadores climáticos clave han superado el umbral de alarma”, sentenció Guterres.

El máximo representante de la ONU añadió que la persistencia de este fenómeno durante más de una década invalida cualquier teoría de variabilidad estadística natural: “Cuando la historia se repite 11 veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar”.

Cifras y comparativas

Aunque el año 2024 mantiene el récord absoluto como el más caluroso (alcanzando una anomalía de 1,55°C), el 2025 se ubicó en el segundo o tercer puesto de la clasificación histórica.

Los datos clave del Informe sobre el Estado Global del Clima detallan:

Margen térmico: La temperatura media en la superficie durante 2025 superó en 1,43°C los niveles de la era preindustrial (promedio de 1850-1900).

La temperatura media en la superficie durante 2025 superó en 1,43°C los niveles de la era preindustrial (promedio de 1850-1900). Factor corrector: El ligero descenso respecto al récord de 2024 se atribuye al efecto enfriador temporal de La Niña, que tuvo presencia durante el último año, pero que no fue suficiente para frenar la tendencia de calentamiento a largo plazo.

El ligero descenso respecto al récord de 2024 se atribuye al efecto enfriador temporal de La Niña, que tuvo presencia durante el último año, pero que no fue suficiente para frenar la tendencia de calentamiento a largo plazo. Serie histórica: Los registros, que abarcan 176 años de mediciones, muestran una aceleración pronunciada en la retención de calor durante el siglo XXI.

Consecuencias a largo plazo

La OMM advierte que el calor acumulado en los océanos y la atmósfera garantiza que el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares continúen su curso, independientemente de las reducciones de emisiones inmediatas.

El informe concluye que la humanidad se enfrenta a una transformación estructural de los sistemas climáticos, donde los eventos extremos pasarán de ser anomalías a convertirse en la nueva norma estadística.