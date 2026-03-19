Naufragio de la Bruma: así fueron los ocho minutos que desataron la tragedia tras el choque del Cobra

Durante este miércoles, la Fiscalía Regional del Biobío formalizó a tres tripulantes del pesquero Cobra por su presunta responsabilidad en el naufragio de la lancha Bruma, tragedia ocurrida frente a la comuna de Coronel y que terminó con la muerte de sus siete ocupantes.

El Ministerio Público imputó al capitán Roberto Mansilla Gallardo, al piloto Luis Macaya Andrade y al vigía Jaime Sandoval Lepe por el delito de cuasidelito de homicidio múltiple, luego de establecer que la embarcación de altamar impactó a la lancha mientras esta permanecía fondeada.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la Bruma se encontraba detenida desde la tarde del 29 de marzo al noreste de la Isla Santa María, en una zona habilitada para el descanso de su tripulación, con señalización activa y condiciones de visibilidad favorables.

En ese contexto, la Fiscalía detalló que el Cobra —una nave de mayores dimensiones dedicada a la pesca de jurel— modificó su rumbo durante la madrugada tras recibir información de otra embarcación, lo que derivó en la colisión registrada cerca de las 3:08 horas.

“La embarcación Cobra navegaba con viento calmo y buena visibilidad en una zona de tráfico marítimo. La lancha a motor Bruma mantenía una luz de tope que señalizaba su posición de fondeo y que era visible para el ojo humano. El abordaje ya referido se produjo a consecuencia del actuar negligente y de la infracción de la normativa y reglamentación marítima por parte de los imputados”, explicó.

La investigación también incorporó registros audiovisuales obtenidos desde una cámara de Sernapesca instalada en el Cobra, donde —según se expuso— se observa la aproximación progresiva a la Bruma y el momento previo al impacto.

Con estos antecedentes, la Fiscalía sostiene que los imputados no advirtieron la presencia de la lancha pese a contar con condiciones adecuadas de visibilidad y apoyo de instrumentos de navegación, lo que será parte del análisis en el desarrollo de la causa.