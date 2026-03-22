Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de marzo, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, domingo 22 de marzo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Dos de estos encuentros son parte de la la primera fecha de la Copa de la Liga, otros tres por la quinta jornada de la Primera B y tres más por la primera fecha de la temporada 2026 de la Segunda División.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 22 de marzo comenzará al mediodía, cuando Santiago Wanderers se mida ante Deportes Antofagasta en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó jugará ante Deportes Iquique, con arbitraje de Fabián Reyes y transmisión de TNT Sports.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, cuando Deportes Temuco se enfrente a San Luis en el Germán Becker. Mathias Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Copa de la Liga

El arranque de la actividad por el torneo será a las 18:00 horas, cuando Universidad Católica reciba a la Universidad de Concepción en el Claro Arena, duelo que tendrá como árbitro a Gastón Philippe y que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El otro juego del día se desarrollará a contar de las 20:30 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins enfrentará a Deportes Limache. Matías Assadi impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno se estrenará con tres partidos en simultáneo desde las 18:00 horas, todos sin transmisión de TV.

Uno será en el Municipal de Rengo, donde Real San Joaquín se medirá ante Santiago City, con arbitraje de Felipe Moya.

Otro se desarrollará en el estadio Municipal de La Pintana, donde Santiago Morning jugará contra Colchagua. Agustín Valenzuela será el juez del compromiso.

El tercer juego en paralelo se disputará en el estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, donde General Velázquez recibirá a Deportes Linares, con arbitraje de Diego Yáñez.