Muere exdiputado DC Sergio Ojeda Uribe a los 83 años

Santiago

Durante la madrugada de este domingo falleció el exdiputado democratacristiano Sergio Ojeda Uribe, a los 83 años, tras enfrentar una enfermedad terminal. La información fue confirmada por la directiva regional de la Democracia Cristiana en la región de Los Lagos.

Abogado de profesión, Ojeda representó al antiguo Distrito 55, que incluía Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo, entre 1990 y 2018, desarrollando una extensa carrera parlamentaria. Además, fue distinguido como Hijo Ilustre de Osorno.

Desde la colectividad destacaron su legado, señalándolo como un referente del partido y resaltando su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y el servicio público.

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En el ámbito profesional, también asesoró a exonerados políticos y sindicatos, además de participar activamente en la defensa de trabajadores agrícolas de la zona.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en medios de comunicación, fundó organizaciones sociales y ejerció labores académicas. Hasta ahora no se han informado detalles sobre su velorio ni funerales.