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Hacer esto después de entrenar podría mejorar tu rendimiento al correr, según estudio

Esta práctica sencilla ayudaría a aumentar la capacidad aeróbica en un 4% y en pocas semanas.

Javiera Rivera

Hacer esto después de entrenar podría mejorar tu rendimiento al correr, según estudio

Hacer esto después de entrenar podría mejorar tu rendimiento al correr, según estudio / Tony Anderson

Una práctica simple y accesible podría ayudar a mejorar el rendimiento de los corredores sin necesidad de aumentar la intensidad del entrenamiento ni viajar a lugares de altura.

Se trata de tomar baños de tina con agua caliente de forma regular. Así lo sugiere un estudio publicado por The Conversation, que analizó nuevas formas de potenciar la resistencia física.

La investigación, liderada por Mike Stembridge y Elliott Jenkins, evaluó a corredores que añadieron cinco sesiones semanales de 45 minutos en agua a 40°C durante cinco semanas.

Los resultados mostraron un aumento significativo en los glóbulos rojos junto con mejoras en la capacidad aeróbica (VO₂max) cercanas al 4%. También se observaron cambios en el corazón que favorecen un mejor desempeño físico.

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Según los expertos, el calor provoca una expansión del plasma sanguíneo, lo que lleva al organismo a producir más glóbulos rojos para compensar, generando efectos similares al entrenamiento en altura, pero sin salir de casa.

El estudio destaca que esta práctica podría ser una alternativa más accesible para mejorar el rendimiento, ya que no implica mayor carga física.

Sin embargo, advierte que la exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación o mareos, por lo que recomiendan tomar precauciones.

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores señalan que aún se necesita más evidencia para confirmar si estos beneficios se traducen directamente en mejores resultados en competencias.

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Maria Korneeva

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