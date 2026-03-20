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Nueva alternativa a la cafeína promete evitar el nerviosismo: ¿Qué tan cierto es?

Investigaciones iniciales apuntan a que podría mejorar la atención y la memoria, pero todavía no hay consenso científico.

Javiera Rivera

Nueva alternativa a la cafeína promete evitar el nerviosismo y el bajón posterior: ¿Qué tan cierto es?

Nueva alternativa a la cafeína promete evitar el nerviosismo y el bajón posterior: ¿Qué tan cierto es? / draganab

Una sustancia llamada paraxantina, que el cuerpo produce de forma natural al metabolizar la cafeína, comienza a abrirse paso en bebidas energéticas e incluso en algunos productos de café como posible alternativa estimulante.

Diversas marcas aseguran que su uso directo permitiría una energía más estable, describiéndola como una fuente de “energía limpia y enfocada”, sin los efectos secundarios típicos como nerviosismo o bajón posterior.

Desde el punto de vista científico, la idea tiene base: la paraxantina es el principal compuesto en que se transforma la cafeína en el organismo y actúa bloqueando la adenosina, una sustancia del cerebro que genera sensación de sueño.

Al reducir su efecto, aumenta el estado de alerta y puede mejorar temporalmente la atención y el tiempo de reacción. Incluso, algunos estudios preliminares han mostrado resultados prometedores.

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Además, investigaciones pequeñas indican mejoras en la memoria a corto plazo y la concentración, con efectos que podrían durar varias horas. Incluso, un estudio reciente sugiere que podría superar a la cafeína en el rendimiento cognitivo tras el ejercicio.

Sin embargo, la evidencia aún es limitada. Gran parte de los datos proviene de estudios pequeños o investigaciones centradas originalmente en la cafeína. Además, faltan ensayos amplios que comparen directamente ambos compuestos.

Por lo anterior, los especialistas advierten que debe tratarse con las mismas precauciones que la cafeína: evitar su consumo en exceso y no usarla antes de dormir. Tampoco se recomienda en niños ni durante el embarazo.

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