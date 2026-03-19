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Combinar esta conocida verdura con huevo puede mejorar tu vista y tu corazón, según estudios

Nutricionistas destacan que este sencillo plato reúne proteínas de alta calidad y antioxidantes fundamentales para el organismo.

Javiera Rivera

Combinar esta conocida verdura con huevo puede mejorar tu vista y tu corazón, según estudios

Combinar esta conocida verdura con huevo puede mejorar tu vista y tu corazón, según estudios / Javier Sánchez

La combinación de espinaca y huevo se posiciona como una alternativa nutritiva que puede contribuir a la salud ocular, cardiovascular y metabólica, gracias a su alto contenido de antioxidantes y vitaminas.

Según investigaciones publicadas en Journal of Nutrition, han demostrado que consumir ambos alimentos juntos mejora la absorción de compuestos clave.

Los estudios indican que las grasas presentes en la yema del huevo favorecen la biodisponibilidad de carotenoides como la luteína y la zeaxantina, antioxidantes presentes en la espinaca que ayudan a proteger la vista y reducir el riesgo de enfermedades degenerativas.

La nutricionista y académica de la Universidad de Santiago, Daniela González, explicó que “la grasa del huevo ayuda a que el organismo absorba mejor algunos antioxidantes de la espinaca”, lo que potencia sus efectos positivos.

Además, señaló que esta combinación puede contribuir a mejorar indicadores como el colesterol HDL y disminuir el estrés oxidativo, especialmente en personas con síndrome metabólico.

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Desde el punto de vista nutricional, el huevo aporta proteínas de alto valor biológico. Incluso, la experta en análisis de alimentos Marcela Zamorano destacó que se trata de “uno de los alimentos de origen animal que tiene la mejor calidad de proteína”.

Aunque esta preparación puede ser útil dentro de una dieta orientada a ganar masa muscular, los especialistas coinciden en que su impacto depende de otros factores, como el entrenamiento de fuerza y el consumo total de proteínas a lo largo del día.

Respecto a la forma de consumo, tanto la espinaca cruda como cocida ofrecen beneficios. Mientras la versión fresca conserva mejor algunas vitaminas, la cocción mejora la disponibilidad de antioxidantes clave. Por ello, los expertos recomiendan alternar ambas preparaciones.

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