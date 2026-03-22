El estreno de Coquimbo Unido y Colo Colo por la Copa de la Liga en el Estadio Monumental estuvo marcado por la paridad en el juego, que derivó en el 1-1 final, pero también por un regreso al recinto de Macul.

Fue Cristián Zavala quien se llevó gran parte de los focos, sobre todo por el potente recibimiento que le brindaron los hinchas al jugador albo, hoy cedido en los “Piratas”.

Pifias y gritos en su contra se escucharon cada vez que tomaba el balón, lo que sorprendió a muchos. Uno que se refirió a esta situación en zona mixta fue Arturo Vidal, quien le dejó un mensaje al extremo.

“No me quiero meter en eso. Él tomó la decisión de ir a Coquimbo y hay que respetarla. Nosotros estamos concentrados y los jugadores que están acá están dando el máximo para ganar todo este año”, dijo el “King” sobre su excompañero.

Además, el volante del “Cacique” también abordó su estado físico, luego de salir con molestias en los minutos finales del partido. “En el último pique tuve un tironcito, así que decidí pedir el cambio. Espero que no sea nada; mañana me van a revisar. Ojalá poder estar para el próximo partido”, cerró Vidal.