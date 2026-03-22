Caso licencias irregulares: Aníbal Mosa será reformalizado este miércoles en Santa Cruz

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, será reformalizado este miércoles en el marco de la investigación por la obtención irregular de licencias de conducir en la Municipalidad de Nancagua.

Según información de las autoridades, la audiencia, que se realizará en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, será clave para definir el futuro judicial del dirigente.

En ella se evaluará la posibilidad de un procedimiento abreviado o, en su defecto, que la Fiscalía cierre la investigación y presente una acusación para llevarlo a juicio oral.

Recordemos que Mosa es el único de los involucrados en el caso que continúa en el proceso judicial, luego de que otros imputados, incluidos futbolistas, accedieran a salidas alternativas.

La investigación apunta a la entrega de licencias sin cumplir con los requisitos legales, como exámenes teóricos, prácticos o psicotécnicos, en un esquema que habría operado desde el Departamento de Tránsito de Nancagua.