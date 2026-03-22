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Cae banda de menores tras violento “tour delictual” en Santiago

Los adolescentes robaron vehículos en Ñuñoa y Lo Barnechea antes de ser detenidos en un operativo policial.

Verónica Villalobos

Cae banda de menores tras violento “tour delictual” en Santiago

Santiago

Cuatro adolescentes fueron detenidos tras protagonizar un violento “tour delictual” en la Región Metropolitana, que incluyó robos de vehículos en las comunas de Ñuñoa y Lo Barnechea.

El primer hecho ocurrió cerca de las 22:50 horas en Ñuñoa, donde los sujetos intimidaron con armas de fuego a una conductora, a quien agredieron para robar su automóvil. Posteriormente, utilizaron ese mismo vehículo para cometer un segundo robo con violencia en Lo Barnechea, repitiendo el mismo modus operandi.

Tras las denuncias, se desplegó un operativo policial con apoyo aéreo que permitió ubicar los vehículos en circulación por distintas autopistas. Las diligencias terminaron con la detención de los involucrados en San Bernardo y Peñalolén, además de la recuperación de los autos sustraídos.

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Según informó la teniente Savka Herrera, del departamento SEBV, los detenidos son todos menores de edad y están vinculados a al menos dos robos con violencia de vehículos motorizados.

Durante el procedimiento se incautaron armas de fogueo, teléfonos celulares, llaves y otras especies robadas. Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para ubicar un tercer vehículo involucrado.

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